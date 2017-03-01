Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2017, 08:21 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 апреля на 4% увеличат выплаты регионального материнского капитала. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM министр социального развития края Инесса Койрович, в зависимости от категории получателя, выплаты увеличатся на 4−13 тыс. рублей.

sathyatripodi Двое детей

На первого ребёнка размер капитала будет 111 тысяч рублей, на третьего — 132 тысячи рублей, на четвертого — 199 тысяч рублей, на пятого — 275 тысяч рублей, на шестого и последующего ребёнка — 331,6 тысяч рублей. «Бюджет выделяет на эти выплаты 64,5 млн рублей. Средства выплачиваются семьям при достижении ребенком возраста 6 месяцев», — пояснила министр.

Региональный маткапитал выплачивается на камчатке с 2011 года. По общим условия, деньги могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, приобретение транспортного средства. Кроме того, с 1 января 2016 года семьи, проживающие в сельской местности, могут направить деньги на ремонт жилья.

В прошлом году были введены новые нормы, по которым право на получение краевого материнского капитала на Камчатке предоставляется женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первого ребёнка и состоящим в браке. «В 2015-м капитал в размере 100 тыс. рублей получили 15 молодых мам», — сказала Инесса Койрович. Однако региональный материнский капитал на Камчатке могут получить только те семьи, которые живут в регионе не менее трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году при рождении третьего ребенка жителям Камчатки платили 119 тысяч рублей, 4-го —179 тысяч, 5-го — 238 тысяч, 6-го и последующего — 298 тысяч рублей.

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