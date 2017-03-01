Радио REGNUM: первый выпуск за 1 марта
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
- Владимир Путин отметил, что Россия закроет военную базу в Киргизии, как только «попросят»;
- МВД Белоруссии продолжает сбор информации в рамках доследственной проверки в отношении должностных лиц Россельхознадзора;
- МИД России советует Трампу бороться со СМИ;
- Дмитрий Медведев потребовал от регионов прекратить финансирование допобязательств;
- Госдуме предложили перенести выборы;
- В России предложили вернуть бумажное свидетельство о собственности;
- Промышленность в Дагестане на уровне феодализма.
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