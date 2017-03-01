Вашингтон, 1 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил изменить принципы американской системы здравоохранения, отменив введенную Бараком Обамой систему Obamacare. Об это он заявил 1 марта в ходе выступления в Конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, доступ к страховке должны иметь все граждане США, у которых есть история болезни. Кроме того, они должны иметь возможность выбирать ее, а не покупать то, что навязывается правительством.

«Реформа предоставит гражданам более широкий выбор, сократит издержки и повысит качество медицинских услуг», — считает Трамп. Он также заявил о необходимости сделать медицинскую страховку дешевле и доступнее: у граждан США должна быть возможность купить ее за пределами штата.

Накануне Трамп заявил, что нет причин для задержки решения по отмене Obamacare, осуществить это можно за несколько недель. Он направил в ведомства директиву правительства о решении принять меры к сворачиванию введенной Обамой системы здравоохранения.

Распоряжение об облегчении бремени на госструктуры в связи с действием Obamacare Трамп подписал сразу после инаугурации 20 января. Ранее он неоднократно называл систему страхования «катастрофой», с которой нужно что-то делать.

Напомним, реформа здравоохранения Барака Обамы считается главным его достижением на посту президента США. Данный закон был первой попыткой реформирования медицинской системы с 1960-х годов. Реформа предполагает медицинское страхование граждан США, а также выделение средств для малоимущих.