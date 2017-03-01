Москва, 1 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Приказ российского министерства здравоохранения от 11 марта 2013 года, по поводу которого Федеральная антимонопольная служба возбудила дело, был зарегистрирован Минюстом и принят в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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«Приказ Минздрава России № 121н был принят Министерством в строгом соответствии с действующим законодательством и был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что приказ является основой, обеспечивающей единство требований к качеству медпомощи.

Министерство напомнило, что в приказе прописана группировка медицинских услуг с учётом видов медпомощи и условий, в которых она оказывается. В случае, если бы этой группировки услуг не было, «к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования».

Тогда кабинет теоретически имел бы возможность оперировать без наличия необходимого оборудования и персонала. В результате под угрозой оказались бы жизнь и здоровье пациентов.

Как утверждают в Минздраве, полные данные по этому вопросу уже передавались в антимонопольное ведомство. Эту же информацию Минздрав ещё раз озвучит на слушаниях в ФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о возбуждении дела ФАС озвучило 28 февраля. Претензия ФАС заключается в том, что Минздрав не выполнил предписания об установлении требований к организации и выполнению работ для лицензирования медицинской деятельности.

В приказе, о котором сообщал Минздрав, ФАС обнаружила признаки нарушения российского антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, Минздрав поставил медицинские организации в неравное положение при получении лицензии.