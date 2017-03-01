Курган, 1 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Курганской области не удалось выполнить план на 2016 год по строительству дорог. Для дорожного строительства не хватило денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Christopher Sessums Новая дорога

Вопрос о выполнении госпрограммы «Развитие автомобильных дорог» обсуждался на заседании областной думы, прошедшем вчера, 28 февраля. Выяснилось, что на 2016 год в региональном бюджете было предусмотрено 2 млрд 968,4 млн рублей на строительство дорог. Среди них межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 367,3 млн рублей. А фактическое объём финансирования составил лишь 91,7% от плана — 2 млрд 723 млн рублей. Если изначально планировалось построить более 40 километров дорог, то по факту вышло всего 35,5 километров.

Кроме того, депутаты обратили внимание на низкую эффективность расходования денег. Депутат Владимир Алейников отметил, что «расточительно строить асфальтированную дорогу для деревни, где живут 7 — 10 человек». При этом некоторые населённые пункты вообще остаются без дорог.

В качестве альтернативы асфальту депутаты предлагают строить грунтово-щебёночные дороги. Как отмечает председатель думы Дмитрий Фролов, необходимо ещё раз проанализировать цели и направления программы.

Добавим, программа была принята в 2013 году и рассчитана до 2022 года. Всего за это время на неё предстоит потратить 27 млрд 329,8 млн рублей. Из них 22 млрд 501,3 млн рублей составляют средства областного бюджета.