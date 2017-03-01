Париж, 1 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Франция должна выступить за отмену санкций против Российской Федерации из-за их «негативного влияния» на сельское хозяйство Европы. Об этом, как передает RT, заявил бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон во время посещения международной профессиональной выставки машиностроения для сельского хозяйства SIMA (Salon International de la Machine Agricole).

G.Garitan Франсуа Фийон

«Для Франции необходимо снять санкции в отношении России, которые губительны для французских и европейских фермеров», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем санкции Запада были введены в отношении целых секторов экономики Российской Федерации.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.

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