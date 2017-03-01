Фийон выступил за отмену санкций против России
Париж, 1 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Франция должна выступить за отмену санкций против Российской Федерации из-за их «негативного влияния» на сельское хозяйство Европы. Об этом, как передает RT, заявил бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон во время посещения международной профессиональной выставки машиностроения для сельского хозяйства SIMA (Salon International de la Machine Agricole).
«Для Франции необходимо снять санкции в отношении России, которые губительны для французских и европейских фермеров», — сказал политик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.
Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем санкции Запада были введены в отношении целых секторов экономики Российской Федерации.
В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.
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