Вашингтон, 1 марта, 2017, 07:42 — ИА Регнум.



babeltravel Военный парад в Северной Корее

Американский президент Дональд Трамп считает Северную Корею основной угрозой для Соединённых Штатов. Об этом сообщил представитель Белого дома на пресс-конференции 28 февраля, передаёт телеканал CNN.

Трамп считает, что Пхеньян несёт непосредственную угрозу США. Уточняется, что он обратился к Ян Цзечи — члену государственного совета Китая — с просьбой «вести работу по Северной Корее».

Напомним, ядерная программа Северной Кореи является одной из актуальных геополитических проблем, обсуждаемых в том числе руководством США, Южной Кореи, Китая.

В сентябре после проведенных Северной Кореей самых мощных за всё время разработки ядреной программы испытаний началось обострение отношений Пекина и Пхеньяна. Последовало осуждение действий Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН и наложение им санкций на Северную Корею.

Санкции касаются прежде всего импорта угля из КНДР. При этом Пекин санкции поддержал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатические отношения Китая и Северной Кореи продолжаются. 28 февраля представитель Северной Кореи — заместитель министра иностранных дел Ри Кил Сонг — прибыл в Пекин с визитом. Запланирована встреча с министром иностранных дел Китая Ван И и его заместителем Лю Чженьминя.