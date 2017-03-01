Вашингтон, 1 марта, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Вашингтон готов находить «новых друзей» и формировать новые партнерские отношения с другими странами при наличии общих интересов. Об этом, как передает RT, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего первого выступления перед Конгрессом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнёрские отношения там, где общие интересы совпадают», — сказал глава Белого дома.

При этом американский лидер добавил, что власти США хотят гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов. По словам Трампа, лучший мир возможен, ибо некоторые из нынешних друзей США в прошлом были «врагами».

1 марта телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп готов пересмотреть некоторые из своих инициатив в области иммиграционной политики. По утверждениям источника, американский лидер считает, что по данному вопросу необходимо начать консультации с политическими оппонентами, и стороны должны быть готовы пойти на компромиссы.

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