Минск, 1 марта, 2017, 07:34 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Более полутора миллионам иностранцев запрещен въезд на территорию Белоруссии и России, заявил на пресс-конференции в Минске глава МВД Игорь Шуневич, передает белорусский портал TUT.BY.

Всего в «запретном списке» содержится около 1,7 миллионов имен, из которых 1,5 миллиона было предложено Россией.

Лицами из Украины, нежелательными для пребывания на территории Белоруссии и России, стали около 350 тысяч человек.

Напомним, что с 12 февраля в Белоруссии начал действовать безвизовый режим. Он позволяет гражданам из 80 стран, в частности, из Евросоюза и США пребывать на территории Белоруссии без визы до пяти суток.

За первую неделю безвизовым режимом воспользовалось более 1300 человек.