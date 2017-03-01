Вашингтон, 1 марта, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Подробности появления первых материков планеты Земля представили в своем исследовании геологи Австралии и США, 28 февраля сообщили представители Мэрилендского университета.

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Специалисты показали, что не разделенная на плиты, монолитная кора планеты подверглась последствиям тектонической активности через несколько сотен миллионов лет после появления Земли. К такому заключению ученые пришли, изучив с помощью изотопного анализа базальтовые породы в западной части австралийского континента.

Существует также альтернативная теория появления материков, которая базируется на том, что тектоническая активность на Земле начала развиваться сразу после появления планеты. Новое исследование опровергает эту теорию.

В настоящее время тектоническая активность среди небесных тел обнаружена только на Земле. Выдвигаются предположения, что Меркурий и спутник планеты Юпитера — Европа тоже претерпевают тектонические изменения.