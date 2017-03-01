Пекин, 1 марта, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Китай достиг своей годовой цели, выведя из состояния нищеты 12,4 млн человек в 2016 году, сообщает 28 февраля информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальную статистику.

shibeauty Китай, Пекин

«Частично успех был достигнут серьезными финансовыми средствами в размере более 230 млрд юаней, выделенных центральным и провинциальными бюджетами», — заявил представитель руководящей группы по снижению бедности и развитию при Государственном совете КНР Су Гося. «Более 30 млн бедняков из более чем 900 уездов получили выделенные средства», — продолжил Су.

Финансовые институты Китая выделили 818,1 млрд юаней займов в рамках борьбы с нищетой. Более 8,01 млн домохозяйств при этом получили микрокредитов на сумму 283,3 млрд юаней.

Су также отметил, что еще большие финансовые ресурсы будут выделены в 2017 году, чтобы убедиться, что государство в полном объеме справляется с поставленной задачей снизить количество бедноты в стране еще на 10 млн человек.

Китайские власти задались целью искоренить бедность в стране к 2020 году, чтобы вывести Китай в разряд стран со средним достатком населения.

В рамках этой задачи Китай должен ежегодно выводить из нищеты и бедности порядка 10 млн человек с 2016 по 2020 годы.

К концу 2016 года около 45 млн человек продолжали существовать за чертой бедности без доступа к транспортным артериям, питьевой воде и электричеству, сообщает издание.