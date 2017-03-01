Южно-Сахалинск, 1 марта, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев совершает инспекционную поездку по Сахалинской области. В ходе визита он уже ознакомился с новыми пассажирскими самолетами и пообещал посодействовать удешевлению авиаперевозок, передает корреспондент ИА REGNUM

Yuzhsakhspravka.ru Южно-Сахалинск

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Новые двухмоторные турбовинтовые «Bomnardier — Q400» приобретены за счет средств регионального бюджета в рамках программы развития внутренних авиаперевозок. Самолеты являются самыми быстрыми в своем классе и развивают крейсерскую скорость до 667 километров в час. При этом пассажиры отмечают, что самолеты очень тихие и весьма комфортные. Два новых самолета предназначены для перевозок пассажиров с Сахалина на Курилы и в другие воздушные гавани ДФО.

Полпред осмотрел самолеты и остался вполне доволен.

Юрий Трутнев также вполне разделяет чаяния региональных властей по поводу удешевления внутренних авиаперевозок.

«Министерство транспорта РФ совместно с Росавиацией сейчас пересматривают подходы к субсидированию из федерального бюджета авиаперевозок на Дальнем Востоке. У нас довольно много претензий к сложившейся системе. Мы и Росавиации, и Минтрансу сказали, что необходимо планировать маршруты не из Москвы, а здесь на Дальнем Востоке, по заявкам регионов, чтобы пассажирам было удобно. Субсидировать надо те маршруты, которые востребованы людьми, с учетом фактора сезонности», — заявил Юрий Трутнев.

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ИА REGNUM сообщало, что непомерно высокие цены на внутренние перевозки, многолетняя проблема транспортной недоступности Курил и Сахалина являются главным тормозом в развитии островного региона. Среди коренных сахалинцев много таких, кто никогда не был на Курилах — поездка обойдется намного дороже, чем на курорты соседнего Китая или даже Японии. Чрезвычайно дорогие авиабилеты мешают развиваться туризму на отдаленных российских островах. Еще одной проблемой Сахалинской области является проблема сообщения с материком: паромный парк Сахалинского морского пароходства давно физически и морально устарел, из 10 дизель-электроходов класса «Сахалин», некогда курсировавших на линии Ванино — Холмск, сегодня в «строю» всего три, один из которых возит опасные грузы и пассажиров на борт не берет.