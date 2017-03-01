Красноярск, 1 марта, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, где он проведет совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Anna Zvereva Самолет президента Ил-96-300ПУ

В ходе поездки Владимир Путин посетит региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона», встретится с победителями XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.

Накануне в Красноярск уже прибыли несколько федеральных чиновников и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. В частности вице-премьер Виталий Мутко посетил основные спортивные, инфраструктурные и социальные объекты, которые строятся и реконструируются для студенческих игр. Он высоко оценил ход работ на объектах Универсиады. «Подготовка идет согласно рабочему плану, и проблем я здесь не вижу. Надеюсь, что такие темпы будут сохраняться, мы сможем провести ряд тестовых соревнований и саму Универсиаду на самом высоком уровне», — сказал Виталий Мутко.

Помощник президента, вице-председатель Совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин также проинспектировал спортивные и инфраструктурные объекты Всемирной зимней универсиады 2019 года. В краевой столице Игорь Левитин посетил строящуюся ледовую арену на ул. Партизана Железняка, общественный центр и комплекс общежитий для студентов и работников образования Сибирского федерального университета, объекты спортивного кластера «Сопка», комплекс «Академия биатлона», фанпарк «Бобровый лог», а также спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», где пройдет церемония открытия Универсиады. Все строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком, отметил чиновник. Он подчеркнул, что соревнования такого уровня, как Всемирная универсиада — это большой толчок для развития региона.