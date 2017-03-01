Москва, 1 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 28 февраля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В городе Алеппо — в районах Ханану, Балад, Халеб Аль-Джадидаль-Шимали и Шейх-Максуд, а также в школах районов Аль-Сольхине и Ашрафия — мирным жителям было передано 4,8 тонны питьевой бутилированной воды и 0,94 тонны хлеба.

Жителям населённого пункта Кесаб провинции Латакия передано 4,28 тонны продовольствия и 1 тонна предметов первой необходимости, одежды и одеял. В городе район Аль-Вафедин города Дамаск было произведена передано 2,4 тонны продовольствия.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3720 жителей. «Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 13,42 тонны», — говорится в документе.

Кроме этого, 28 февраля российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,3 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.