Тайбэй, 1 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Гражданин Тайваня умер от птичьего гриппа штамма H7N9 в понедельник вечером 27 февраля, спустя 23 дня после выявления заболевания, передает 1 марта китайская газета China Daily со ссылкой на тайваньские власти.

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69-летнему мужчине был поставлен диагноз 4 февраля. Спустя 23 дня неудачного лечения он умер в госпитале. По имеющейся информации, он заразился во время его делового визита в провинцию Гуаньдун 23 января.

Умерший мужчина стал первой жертвой птичьего гриппа среди граждан Тайваня, где всего зарегистрировано пять случаев заражения людей вирусом H7N9. При этом, первым умершим человеком на Тайване от вируса был гражданин материковой части Китая, сообщает издание.

Отметим, что ранее власти Китая сообщали о мутации вируса H7N9, что потенциально делает его еще более опасным для человека.