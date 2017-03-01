Мехико, 1 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Новый вид динозавра, останки которого были найдены в штате Нуэво-Леон, был назван по имени мэра пригорода Монтеррея, передает Associated Press.

Dolphnsix.com Mauriciosaurus fernandezi

Мэр Маурисио Фернандес разрешил использовать свое имя для разновидности плезиозавра. Динозавр, сейчас находящийся в Музее пустыни в Коауила, будет официально называться Mauriciosaurus fernandezi.

Обнаружен плезиозавр был работниками карьера в штате Нуэво-Леон в 2011 году. Данный вид динозавра вымер 66 млн лет назад.

Журналисты отмечают, что шаг политика является достаточно смелым — словом «динозавр» в Мексике принято характеризовать старых политиков-коррупционеров.