Вашингтон, 1 марта, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Белый дом пока не готовится к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской администрации, пожелавшего остаться неизвестным.

skeeze Белый дом

Подготовка встречи глав двух государств в данный момент не ведётся, заявил собеседник издания, тем самым опровергнув слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля Сергей Рябков, выступая на круглом столе в Государственной думе, сообщил, что практическая подготовка к проведению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «запущена, и на этот счёт есть взаимопонимание».

Рябков напомнил, что приоритетные темы двустороннего взаимодействия намечены: «В частности подтверждено наличие общих интересов в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом, политического урегулирования сирийского кризиса и других международных конфликтов, урегулирования в ряде горячих точек».

В то же время замглавы МИД России отметил, что понимания относительно даты и места проведения встречи лидеров двух стран пока нет.