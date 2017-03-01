Якутск, 1 марта, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Якутии на 2017 год вырос на 2,4 млрд рублей, такое решение правительства республики 28 февраля на заседании одобрили депутаты республиканского Госсобрания. В итоге на запланированные расходы региону не хватит 6,6 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из пояснительной записки к законопроекту о поправках в главный финансовый документ Якутии.

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Дефицит вырос в связи с необходимостью увеличения объёма расходов на 2,7 млрд рублей. Основная часть добавленных трат — почти 1,5 млрд рублей, которые получат предприятия коммунального комплекса республики, как объяснил министр финансов региона Валерий Жодоров, «в целях сдерживания резкого роста тарифов на услуги ЖКХ для потребителей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленного сектора, сельского хозяйства и социальной сферы».

«Тарифы предприятий, оказывающих коммунальные услуги, не были учтены в полном объёме, — пояснил глава финансового ведомства. — В связи с этим образовались непокрытые расходы в части обеспечения устойчивости функционирования систем коммунального комплекса. Данная ситуация ухудшила финансовую устойчивость ряда предприятий, что может привести к срыву завоза топлива и энергетических ресурсов на территории с ограниченным сроком завоза грузов, расположенные в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям. Возникает необходимость господдержки в виде возмещения затрат, связанных с обеспечением надёжности функционирования систем коммунального комплекса».

Между тем, выделяемой из бюджета суммы на эти цели недостаточно, напомнил Валерию Жондорову на заседании депутат, гендиректор «Якутскэнерго» Олег Тарасов. По его словам, разрыв по тарифам, который нужно компенсировать коммунальщикам, составляет 9,3 млрд. рублей. В ответ на вопрос как эта разница будет нивелироваться, министр финансов обещал провести дальнейшую работу, в том числе по оптимизации госпрограмм для восполнения недостатка средств. «Фактическим источника финансирования у нас нет», — сделал вывод из его слов Олег Тарасов.

Депутат, гендиректор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов также напомнил Валерию Жондорову о необходимости предусмотреть для коммунальщиков больше средств. «А будет ли ЖКХ на этот год бюджет сбалансирован? — поинтересовался руководитель ЛОРП. — Я уже не говорю про долги прошлых лет, хотя бы на этот год. Нам заключать договора, и мы думаем, платежеспособен ли у нас ГУП «ЖКХ»? Потому что он ещё не рассчитался за прошлую навигацию». Жондоров в свою очередь заверил, что для ГУП «ЖКХ» сейчас разрабатывается стратегия финансового оздоровления предприятия, и подчеркнул, что добавленные в расходы бюджета 1,5 млрд выделяются дополнительно.

В рамках увеличения расходов также добавлены ассигнования на в размере 416,8 млн рублей на финансирование дорожного фонда, 539,2 млн на инвестиционную программу республики и 250 млн — на строительство объектов спорта в Амгинском районе республки в рамках проведения VII Спортивных игр народов Якутии. Объём доходов увеличен на 250 млн рублей. Эти деньги бюджет получит от республиканской инвестиционной компании (РИК) на финансирование переселения граждан из аварийного жилья.

После внесённых корректировок объём запланированных расходов на 2017 год составит 176,6 млрд рублей, доходов — 170 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в бюджет повлекли за собой необходимость корректирования долговой политики республики. Новый бюджетный кредит в 2,8 млрд рублей делает необходимым перерасчёт верхнего предела госдолга республики. В итоге его размер, как предполагается, составит на 1 января 2018 года 51,9 млрд рублей, 2019-го — 55,5 млрд рублей, 2020 — 57,7 млрд рублей.