Тюремным работникам Великобритании запретили бастовать
Лондон, 1 марта, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона вынес запрет на проведение забастовки работников пенитенциарной системы Великобритании накануне официального начала протеста, передает Associated Press.
Забастовка, которая должна была начаться сегодня, была признана «явно незаконной», в соответствии с заявлением Министерства юстиции.
Тюремные работники объявили о забастовке с требованием увеличения оплаты труда и численности персонала в ответ на растущее насилие в тюрьмах. В прошлом году забастовка тюремщиков уже состоялась после бунта заключенных в Бедфорде.
В декабре прошлого года также произошел тюремный бунт в Бирмингеме, который снова вызвал недовольство работников пенитенциарной системы уровнем зарплат и своей собственной безопасностью.