Лондон, 1 марта, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона вынес запрет на проведение забастовки работников пенитенциарной системы Великобритании накануне официального начала протеста, передает Associated Press.

Prisonofficer.org.uk Сотрудники британской тюрьмы

Забастовка, которая должна была начаться сегодня, была признана «явно незаконной», в соответствии с заявлением Министерства юстиции.

Тюремные работники объявили о забастовке с требованием увеличения оплаты труда и численности персонала в ответ на растущее насилие в тюрьмах. В прошлом году забастовка тюремщиков уже состоялась после бунта заключенных в Бедфорде.

В декабре прошлого года также произошел тюремный бунт в Бирмингеме, который снова вызвал недовольство работников пенитенциарной системы уровнем зарплат и своей собственной безопасностью.