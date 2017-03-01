Омск, 1 марта, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Прокуратура города Омска в ходе проверки выявила многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского совета, требующие в том числе уголовно-правовой оценки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

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В частности, серьезные вопросы у надзорного органа вызвала деятельность помощников депутатов горсовета. Известно, что в соответствии с положениями трудовых договоров, график и место работы помощников определяют депутаты. Однако во время проверки каких-либо документов, подтверждающих установление графика и места работы помощников, они не представили.

Депутат осуществляет учет рабочего времени своих помощников, ежемесячно подписывает и направляет в Омский городской совет табель учета их рабочего времени за текущий месяц. Сведения о трудовой деятельности помощников включаются в табель учета использования рабочего времени, утверждаемый председателем горсовета. На его основе издается расчетная ведомость, начисляются и выплачиваются денежные средства за отработанные рабочие дни.

В облпрокуратуре отметили, что большинство депутатов городского совета в табели учета рабочего времени своих помощников (в том числе близких родственников) в качестве фактически отработанных включили дни, когда помощники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны. При этом надлежащим образом свое отсутствие на работе они не оформляли.

Такие дни прогулов совпадали с поездками помощников депутатов на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, в другие страны и курорты. В ведомстве уточнили, что только в 2014 году три помощника одного из депутатов находились за пределами региона и в общей сложности «прогуляли» более 50 рабочих дней. В 2015 году помощница депутата, являющаяся его супругой, допустила прогулы в течение семи рабочих дней, находясь в Сочи. Супруга другого депутата, также являющаяся его помощником, в 2015 году в течение девяти дней не появлялась на работе, находясь в Таиланде. Помощник и по совместительству супруга еще одного депутата в 2013—2015 годах «прогуляла» более 40 рабочих дней. Однако при этом указанные дни были включены в табели учета рабочего времени как фактически отработанные. Их оплатили из средств муниципального бюджета.

«Указанными действиями отдельные депутаты дискредитируют деятельность органов местного самоуправления, подрывают авторитет и репутацию Омского городского совета, вызывают негативное отношение к деятельности органов местного самоуправления со стороны населения», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Кроме того, несмотря на возражения прокуратуры, 15 февраля текущего года горсовет принял решение, предусматривающее увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов. Прокурор города Омска Алексей Полубояров внес в муниципальный парламент представление с требованием устранить нарушения. Также решается вопрос о возможности возмещения ущерба, причиненного бюджету. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года стало известно, что депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников. Соответствующий правовой акт принят по инициативе прокуратуры.

Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников депутата городского совета составляет 39 тыс. рублей каждому депутату. Прокурорская проверка показала, что более чем у десяти депутатов помощниками являлись их близкие родственники.