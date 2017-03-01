Пекин, 1 марта, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Китай останется самым привлекательным местом в мире для инвестиций в 2017 году, сообщает 1 марта газета «Жэньминь жибао»

23yy.com Юань

Ожидается, что рост прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику Китая составит 15% в 2017 году, существенно превзойдя 4,1% рост в 2016 году, полагает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

Китай также предпринимает попытки открыть все больше сегментов своей экономики для иностранных инвесторов в целях глобализации.

Согласно докладу, выпущенному Китайским центром международных экономических исследований, общий объем инвестиций в китайскую экономику текущем году должен превысить заявленный 10% рост вследствие среднетемпового оздоровления глобальной экономики и ростом торговли.

По словам Вэя, в будущем иностранные инвесторы могут получить равные права на китайских рынках наряду с их китайскими коллегами, поскольку правительство неуклонно совершенствует политику привлечения FDI.