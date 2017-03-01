Барнаул, 1 марта, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Для развития бизнеса чиновники советуют алтайским предпринимателям осваивать новые ниши. В качестве перспективных в ходе состоявшейся накануне коллегии управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, названы: строительство малых перерабатывающих предприятий в сельской местности, широкий спектр платных услуг, включая сферу туризма и отдыха. Подробности сообщает сегодня Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Агробизнес на Алтае

Речь о вопросах реализации региональной политики поддержки и развития предпринимательства зашла после того, как первый вице-премьер регионального правительства Сергей Локтев заявил: на сегодня недостаточно стандартных схем и подходов, программных мероприятий. «Созданная региональная инфраструктура поддержки бизнеса позволяет эффективно «расшивать» проблемные темы, находить перспективные ниши для развития востребованных в крае направлений предпринимательской деятельности», — отметил он.

На коллегии управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

О реализации региональной программы развития предпринимательства по итогам прошлого года говорилось о том, что адресную поддержку за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов в разных формах получили более 2 000 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах экономики, на сумму 711,5 млн рублей. Ими создано 1 219 новых рабочих мест и сохранено 9 660 рабочих мест. При этом совокупный объем бюджетных средств, направленных на развитие предпринимательского сектора региона из разных отраслевых программ, оценивается на сумму свыше 3,3 млрд. рублей.

«Дополнительно усилить региональные возможности для развития предпринимательской деятельности позволили ресурсы федеральных структур, в частности Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В крае совместно с этим федеральным институтом в рамках соглашения о сотрудничестве реализуются проекты в сфере финансовой, имущественной, информационной поддержки бизнеса. Только по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5) кредиты по фиксированной процентной ставке получили 35 алтайских предприятий на сумму свыше 2 млрд. 700 млн. рублей», — подчеркнул начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

В этом году взаимодействие с федеральной Корпорацией расширится. В настоящее время готовится к подписанию новый план совместных мероприятий, включающий образовательные проекты и программу развития сельскохозяйственной кооперации.

Акценты региональной программы развития предпринимательства в этом году сделаны на сервисные услуги для бизнеса через институты сопровождения бизнес-проектов: Центр поддержки предпринимательства, Центр экспорта, Центр кластерного развития, МФЦ и другие. Финансовая поддержка будет оказываться Алтайским гарантийным фондом, Алтайским фондом микрозаймов, целевым образом через субсидии и гранты — предпринимателям, осуществляющим деятельность в моногородах.

На заседании также рассмотрены вопросы развития потребительского рынка края. Минувший год стал завершающим в реализации краевой программы развитие торговой деятельности на 2012−2016 годы. За 5 лет ее реализации торговая отрасль региона вышла на качественно новый уровень развития, существенно расширена торговая инфраструктура.

Прирост стационарной торговой сети составил почти 1 тыс. объектов, в результате их количество превышает 14,6 тыс. единиц, из которых 64% расположены в сельской местности. Торговая отрасль по итогам 2016 года занимает в крае 2 место по численности занятых в экономике (192,5 тыс. человек или 18%) и по доле налоговых отчислений (11,3 млрд рублей или 15,5%).

Как уже сообщало ИА, в 2016 году поступления от уплаты налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 9,5%.