Скопье, 1 марта, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Тысячи жителей Скопье и других городов Македонии снова вышли на митинги протеста по всей стране против возможных планов по введению албанского языка в качестве второго государственного, передает Associated Press.

Shtepiaelibrit.com Учебник албанского языка

По данным полиции, акции протеста, организованные движением «За объединенную Македонию», проходят мирно.

Напомним, поводом для протеста стало подписанное соглашение о «расширении применения албанского языка» между лидером оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым и албанскими партиями — «Демократическим союзом за интеграцию» (ДУИ), движением «Беса» и «Альянсом албанцев».

В Македонии на настоящий момент проживает 2,1 млн этнических албанцев, албанский язык является вторым официальным языком в муниципалитетах, где доля албанского населения превышает 20%. ДУИ, «Беса» и «Альянс албанцев» намерены сделать язык вторым государственным.