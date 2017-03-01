Генеральный директор ВТО переизбран на новый срок
Женева, Швейцария, 1 марта, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Действующий генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо был переизбран на новый срок, передает Associated Press.
После своего назначения генеральный директор заявил, что организация находится «на правильном пути», но может сделать больше «для некрупных игроков и тех, кто чувствует себя отрезанным от экономических выгод торговли».
Свою миссию Азеведо видит в «поддержке экономического развития, роста и создания рабочих мест, а также поддержании мира, сотрудничества и солидарности между народами».
Бразилец Роберто Азеведо возглавил ВТО в 2013 году и переизбран на новый четырехлетний срок. ВТО является главной организацией, определяющей правила мировой торговли, и в настоящий момент включает 164 государства.