Женева, Швейцария, 1 марта, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Действующий генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо был переизбран на новый срок, передает Associated Press.

World Trade Organization Конференция ВТО в Дворце Наций, Женева

После своего назначения генеральный директор заявил, что организация находится «на правильном пути», но может сделать больше «для некрупных игроков и тех, кто чувствует себя отрезанным от экономических выгод торговли».

Свою миссию Азеведо видит в «поддержке экономического развития, роста и создания рабочих мест, а также поддержании мира, сотрудничества и солидарности между народами».

Бразилец Роберто Азеведо возглавил ВТО в 2013 году и переизбран на новый четырехлетний срок. ВТО является главной организацией, определяющей правила мировой торговли, и в настоящий момент включает 164 государства.