Москва, 1 марта, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Число вредоносных приложений для мобильных устройств за 2016 год увеличилось почти в три раза. Такие данные статистики представила 28 февраля «Лаборатория Касперского».

Maxpixel.freegreatpicture.com «Яблочный» вирус

«В 2016 мы зафиксировали существенный рост числа мобильных вредоносных установочных пакетов до 8 526 221, что почти в три раза больше, чем в 2015 году», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в минувшем году мобильные вымогатели продемонстрировали внушительный рост как в количестве обнаруженных установочных пакетов, так и в количестве атакованных пользователей.

«Первых в 2016 год нами было обнаружено 261 214, что практически в 8,5 раз больше, чем в 2015 году. Что касается количества пользователей, столкнувшихся с этим типом вредоносного ПО, то их число составило 153 258 человек из 167 стран, что в 1,6 раза больше, чем в 2015 году», — сообщают в компании.

В 1,6 раз за 2016 год выросло количество установочных пакетов мобильных банковских троянцев. Всего «Лабораторией Касперского» за год было обнаружено 128 886 таких установочных пакетов, а атакам подверглись 305 543 пользователя в 164 странах.

Одной из самый острых тем минувшего года, отмечают в компании, стала безопасность IoT-устройств: «Различные «умные» устройства с возможностью подключения к интернету становятся всё популярнее, но их безопасность находится на довольно низком уровне».

«Мы видим, что злоумышленникам становится тесно на телефоне, и они начинают взаимодействовать с окружающим миром. Возможно, именно в 2017 году мы увидим полноценные атаки на представителей интернета вещей с мобильных устройств», — резюмируют в «Лаборатории Касперского».