Нью-Йорк, США, 1 марта, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Согласно докладу ООН, Северная Корея использует все новые и новые способы уклонения от санкций международного сообщества, передает Associated Press.

(сс) stephan КНДР

По информации экспертов международной организации, КНДР «проявляет большую изобретательность» и по-прежнему имеет доступ к банковским операциям, а также нарушает эмбарго на поставки оружия и других товаров в страну.

Также Северная Корея продолжает экспорт полезных ископаемых, который запрещен в соответствии с санкциями ООН прошлого года.

ООН призывает международное сообщество «проявить политическую волю» для того, чтобы режим санкций в отношении Северной Кореи был действенным.

Напомним, КНДР находится под санкциями ООН с 2006 года в ответ на ядерную программу азиатской страны. Санкции включают эмбарго на поставки оружия, ограничения на поездки для граждан Северной Кореи, запрет банковских операций. Режим санкций неоднократно продлевался и ужесточался.

Однако, несмотря на экономическое и политическое давление, КНДР не намерена прекращать свою ядерную программу и уже готовится к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США.