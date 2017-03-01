Вашингтон, 1 марта, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований заявило, что убийство двух выходцев из Индии, которое осуществил ветеран ВМС США в Канзасе, будет квалифицироваться как преступление на почве ненависти, передает Reuters.

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«На основании первоначальной следственной проверки, ФБР совместно с Управлением прокуратуры США и министерством юстиции будет расследовать этот инцидент как преступление на почве ненависти», — говорится в заявлении ФБР.

Ранее, 23 февраля в баре в пригороде Канзаса бывший морпех, 51-летний Адам Пуринтон, расстрелял инженера из Индии Шриниваса Кучибхотла и его сотрудника Алока Мадасани.

Также был тяжело ранен гражданин США Ян Гриллот, который пытался остановить Пуринтона.

По информации следствия, перед расстрелом Пуринтон кричал Кучибхотлу: «Убирайся из моей страны!»