Кишинёв, 1 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Объем денежных переводов в Молдавию от физических лиц из-за рубежа составил в январе 2017 года $74,58 млн., что на 28,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Нацбанке Молдавии, доля доллара и евро в переводах продолжает расти и составила 52,4% и 38,6% соответственно, а российского рубля — снижается и достигла за отчетный период 9%.

Dubasari.md Молдавские леи

По итогам 2016 года объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа составил $1,079 млрд., что представляет собой самый низкий показатель за последние годы (на 4,5% меньше, чем в 2015 году). Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда молдавские гастарбайтеры перевели на родину $1,66 млрд.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечалось резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля.