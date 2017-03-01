Москва, 1 марта, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Минздрав России заявляет, что приказ министерства, ставший поводом для возбуждения против него дела Федеральной антимонопольной службой (ФАС), был принят «в строгом соответствии с действующим законодательством и зарегистрирован Минюстом России». Сообщение об этом 1 марта распространила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Данный приказ вместе с порядками оказания медицинской помощи по профилям медицинской помощи и положениями об отдельных видах медицинской помощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования», — говорится в заявлении Минздрава.

В ведомстве подчёркивают, что согласно документу, вызвавшему претензии ФАС, работы при оказании медицинской помощи группируются с учётом видов медицинской помощи и условий её оказания.

«Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов», — отмечают в Минздраве.

Ведомство также сообщает, что данная информация ранее уже была направлена в ФАС и «будет дополнительно озвучена в ходе соответствующих слушаний в антимонопольном ведомстве».

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Минздрава в связи с невыполнением предписания антимонопольной службы, касающегося установления требований к организации и выполнению работ для лицензирования медицинской деятельности.

Приказ Минздрава был выпущен в марте 2013 года после утверждения правительством России положения о лицензировании медицинской деятельности. ФАС увидела в документе признаки нарушения антимонопольного законодательства и сочла, что Минздрав ставит медицинские организации в неравное положение при получении лицензии. Предписание регулятора исправить недочёты Минздрав должен был к ноябрю 2016 года.

Рассмотрение дела в отношении Минздрава назначено на 16 марта.