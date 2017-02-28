Тирасполь, 28 февраля, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Приднестровье приветствует проведение в Нагорном Карабахе всенародного референдума по проекту обновленной конституции Арцаха. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе телефонного разговора с главой МИД Нагорно-Карабахской Республики Кареном Мирзояном.

lori-m Стенд при въезде в Арцах

Игнатьев подчеркнул, что прошедший 20 февраля плебисцит был проведен в полном соответствии с международными демократическими стандартами. «Считаем, что референдум прошел на самом высоком уровне, при наличии качественной организационной, экспертной подготовки и при активном участии граждан Нагорного Карабаха. Убеждены, что прошедший референдум является дополнительным шагом на пути укрепления государственности Нагорного Карабаха и в целом развития страны на современном этапе. Приднестровье поддерживает устремления народа Арцаха», — сказал глава МИД ПМР.

Карен Мирзоян поблагодарил приднестровскую сторону за поддержку и участие в референдуме делегации наблюдателей от Приднестровья.

В ходе телефонного разговора Виталий Игнатьев также выразил обеспокоенность приднестровской стороны в связи с очередным обострением ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. «В Приднестровье всецело поддерживают усилия Арцаха по урегулированию этого длительного конфликта», — подчеркнул Виталий Игнатьев.