Благовещенск, 1 марта, 2017, 03:39 — ИА Регнум. В Амурской области за январь 2017 года потребительские цены выросли незначительно, всего на 0,7%. Аналогичный рост наблюдается и в случае с потребительской корзиной. Среди прочих продуктов в глаза бросаются цены на свежие огурцы, стоимость которых взлетела на 41,2%. Такие цифры приведены в докладе «Социально-экономическое положение Амурской области» за январь 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

krzys16 Огурцы

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По информации Амурстата, свежие огурцы в январе 2017 года по сравнению с декабрём 2016 года подорожали на 41,2%, охлаждённая и мороженая рыба лососевых пород — на 7,4%. Цены на молоко увеличились на 1,6%, среди хлебобулочных изделий наибольший рост цен наблюдался в случае с хлопьями из злаков, они подорожали на 1,1%.

В Амурской области цены на продукты питания значительно разнятся в зависимости от территории. Так, килограмм мороженой рыбы в Благовещенске в январе стоил 111,36 рублей, в Свободном — 131,57 рубль, в Тынде — 147,70 рублей, в Зее — 97,11 рублей. Литр молока в Благовещенске можно было приобрести за 52,22 рубля, в Свободном — за 57,32 рублей, в Тынде — за 66,88 рублей, в Зее — за 56,66 рублей. Сливочное масло в Благовещенске стоило 639,10 рублей, в Свободном — 678,92 рублей, в Тынде — 688,10 рублей, в Зее — 708,50 рублей.

Потребительские цены в январе по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, на продовольственные товары — 0,9%, непродовольственные — 0,5%, услуги — 0,6%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров составила чуть больше 15 тысяч рублей и за месяц возросла на 0,7%, за год — на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с конца декабря 2016 года произошёл резкий скачок цен на свежие овощи. Наиболее ощутимо подорожали свежие огурцы, рост составил 24,2%. Капуста подорожала на 20,9%, помидоры — на 13,8%, лук — 12,8%. Столь сильного падения цен на какие-либо продукты за аналогичный период на территории края не наблюдалось.