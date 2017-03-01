Тайбэй, 1 марта, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Столкновения между сторонниками независимости Тайваня и сторонниками его интеграции с КНР произошли во вторник 28 февраля в тайбэйском зале, построенном в память о националистическом тайваньском лидере Чан Кайши в годовщину резни 1947 года, сообщает 28 февраля гонконгская газета South China Morning Post.

Чан Кайши в 1933 году

Требуя признать вину Чан Кайши в убийстве тысяч человек, несколько сотен сторонников независимости Тайваня промаршировали до Национального мемориального зала Чан Кайши на площади Свободы в центре Тайбэя, пытаясь свалить бронзовый памятник бывшему тайваньскому лидеру.

«Свалите статую преступнику, устроившему резню наших людей», — кричали активисты. «Никакого почета диктатору».

Протестующие натолкнулись на группу активистов, выступающих за объединение «двух Китаев», занявших часть мемориала, почитая память жертв «резни 228».

Первые столкновения начались после того, как члены обоих лагерей начали спор касательно причастности лидера Гоминьдана к резне, произошедшей 70 лет назад. В результате несколько человек были ранены, полиция разняла стороны.

В то время, как сторонники объединения славили Чана, как героя, «спасшего Тайвань» и «сохранившего историческую связь» между материковым Китаем и островом, сторонники независимости призывали президента Тайваня стереть память о Чане, поскольку считают его убийцей.

«Правительство Цай Инвэнь не должна позволять сторонникам объединения почитать диктатора», — заявил организатор выступления.

ИА REGNUM Напоминает, что по некоторым данным до 28 000 человек были убиты 28 февраля 1947 года в результате «резни 228», — антиправительственных выступлений на Тайване, которые были жестко подавлены правительством Гоминьдана.

По мнению известного китайского историка Синь Хаонянь, активно занимающегося изучением истории отношений между КНР и Тайванем, сторонники независимости Тайваня изначально курировались КНР:

«Я встречался с несколькими так называемыми сторонниками независимости Тайваня, которые в те годы активно выступали против Чан Кайши. Они прямо мне сказали, что их целью тогда было свержение власти Чан Кайши, чтобы помочь компартии «освободить Тайвань». Раньше компартия поддерживала и активно продвигала идею о независимости Тайваня», — утверждает историк.