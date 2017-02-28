Канберра, 1 марта, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Австралия намерена временно отозвать всех своих послов на родину для обсуждения с дипломатическим корпусом новой концепции внешней политики страны, передает Reuters.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

По информации австралийских СМИ, правительство страны намерено вызвать 113 послов, верховных комиссаров и консулов на два дня в следующем месяце.

«Эта встреча будет иметь важное значение для укрепления влияния Австралии в мире», — прокомментировала планы глава МИД Австралии Джули Бишоп.

В рамках назначенной двухдневной встречи послы встретятся в Канберре с премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, министром иностранных дел Джули Бишоп и министром торговли Стивеном Сиобо.

Итогом встречи должно стать принятие новой концепции внешней политики Австралии, которая не обновлялась с принятия в 2003 году, во время премьер-министра Джона Говарда.