Москва, 1 марта, 2017, 02:57 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 28 февраля российской стороной зафиксировано десять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 10 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия и Идлиб», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано десять нарушений в провинциях Хама, Дамаск, Алеппо, Латакия и Деръа, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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Подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Арбин провинции Дамаск. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1278.

Также были продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 84 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительственных сил перешло более 2288 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 72 населённых пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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