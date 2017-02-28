Бостон, США, 1 марта, 2017, 02:45 — ИА Регнум. В американском штате Массачусетс легкомоторный самолёт упал на многоквартирный дом, передаёт Associated Press.

Up-Free Самолет Биплан

Инцидент произошёл 28 февраля в городе Метуен. Воздушное судно рухнуло на крышу трёхэтажного здания и, пробив черепицу, провалилось внутрь.

В результате произошедшего погиб пилот самолёта. По данным полиции, жертв внутри здания нет.

Причины аварии в настоящее время выясняются. Установлено, что самолёт был собран пилотом самостоятельно.

Отметим, что это уже второе схожее происшествие в США за сутки. Ранее в штате Калифорния легкомоторный самолёт Cessna 310 упал на жилые дома, в результате чего погибли три человека, две женщины получили ожоги.

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