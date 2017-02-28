Пекин, 1 марта, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) анонсировал свое участие в муниципальных проектах «мусор в энергию» в малых и средних городах Китая посредством продвинутых технологий, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

23yy.com Юань

АБР подписал во вторник, 28 февраля соглашения с 10 коммерческими банками о поддержке проектов компании Dynagreen Environmental Protection Group (Dynagreen).

В дополнение ко всему АБР также предоставил грант до 500 000 долл. США на совершенствование корпоративной системы управления Dynagreen и подписал займ в размере 100 млн долл. США в местной валюте.

«Подписанное сегодня соглашение улучшит контроль твердых отходов в небольших городах, а также увеличит выработку энергии из возобновляемых источников в рамках диверсификации энергетического баланса страны», — заявил вице-президент АБР по частному сектору и софинансированию операций Дивакар Гупта.

Пакет финансирования поможет развитию «зеленых» проектов, основанных на государственно-частном сотрудничестве в малых муниципальных управлениях в целях снижения выброса парниковых газов, равно как и загрязнения почвы и грунтовых вод, сообщает АБР.

Проект включает в себя строительство к 2018 году по меньшей мере девяти технически эффективных «дружелюбных» к окружающей среде фабрик по переработке мусора, способных вырабатывать порядка 610 гигаватт-часов электроэнергии в год, используя чистые технологии, сообщает агентство «Синьхуа»

Стоит отметить, что экологические проблемы в Китае носят крайне острый характер. Из-за загрязнения воздуха властям приходится даже идти на крайние меры, останавливая на время некоторые производства.