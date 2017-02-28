Пекин, 1 марта, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Китай надеется, что Польша продолжит играть позитивную роль в развитии отношений между Китаем и Европой, равно как и с восточноевропейскими странами, передает слова председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжана Децзяна информационное агенство «Синьхуа» 28 февраля.

Chinaembassy.org.pl Посол КНР в Польше Сюй Цзянь с польским коллегой

Высокопоставленный дипломат сделал свои высказывания во время встречи с заместителем спикера польского Сейма Гжегожем Челей во время встречи в Пекине, прошедшей во вторник, 28 февраля.

Чжан заявил, что отношения Польши и Китая вышли на новый этап развития с того момента, как обе страны заявили о всестороннем стратегическом партнерстве во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Польшу в июне 2016 года.

«Китай с заинтересован укреплять сложившуюся дружбу с Польшей, усиливать двустороннее доверие, развивать прагматическое сотрудничество, а также продвигать осуществление проекта «пояса и пути» в целях развития двусторонних отношений в глубину», — заявил Чжан.

Челей заявил, что строительство «нового шелкового пути» принесло новые возможности для развития Польшу, а польским парламент готов к развитию отношений между двумя странами.

Напомним, что ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял о том, что проект «Шелкового пути» угрожает интересам Польши.