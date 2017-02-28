Абуджа, 1 марта, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Президент Нигерии находится на лечении в Лондоне, в настоящий момент никто из доверенных лиц не может сказать, когда Мохаммаду Бухари вернется в страну, передает Reuters.

Нигерия

Первоначально планировалось, что срок лечения Бухари составит шесть недель, однако может оказаться, что Бухари будет находиться в Лондоне значительно дольше.

Исполняющим обязанности президента на время его отсутствия является вице-президент Йеми Осинбайо. По словам коллег, это «трудоголик» и он «хорошо справляется» — вице-президент проводит встречи с представителями бизнеса и протестующими, посещает мятежные регионы страны и «вообще не спит».

При этом Осинбайо заявляет о своей верности президнту Бухари — лидеры «общаются каждый день».

Напомним, в конце января в Нигерии начали широко распространяться слухи о «смертельной болезни» президента в связи с его отбытием в Лондон. Правительство опровергло слухи, заявив, что Бухари «здоров и бодр». Тем не менее, выздоровления президента не произошло до сих пор.

При этом нигерийцам есть чего опасаться — болезнь предыдущего лидера Нигерии, президента Гудлака Джонатана, в свое время вызвала политический кризис и беспорядки в стране, длившиеся несколько месяцев, до прихода к власти Бухари.