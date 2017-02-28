Киев, 1 марта, 2017, 01:30 — ИА Регнум. На Украине с 1 марта вновь повышаются тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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При оплате потреблённой электроэнергии в объёме до ста киловатт в час тариф будет составлять 0,9 гривны (1,93 рубля), более ста киловатт в час — 1,68 гривен (3,6 рубля).

Таким образом, тарифы вырастут в среднем на 25% по сравнению с действовавшими с 1 сентября 2016 года и в 3,5 раза в сравнении с апрелем 2015 года.

Напомним, решение о поэтапном повышении стоимости электроэнергии для населения в течение двух лет НКРЭКУ приняла в феврале 2015 года. «Нынешнее подорожание происходит в рамках пятого этапа выравнивания цен на электроэнергию для населения и ликвидации перекрестного субсидирования», — говорится в сообщении комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, с конца января на Украине радикалы блокируют железнодорожные пути, по которым на территорию страны поступал антрацитовый уголь из Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с этим с 16 февраля на Украине действует распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Чрезвычайный режим даёт право «Укрэнерго» на проведение веерных отключений электроэнергии и регулирование графиков аварийного отключения.