Мэр Ванкувера отказался прийти на открытие «новой башни Трампа»
Ванкувер, Канада, 1 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. В Ванкувере состоялось открытие «новой башни Трампа» — Trump International Hotel and Tower, в церемонии открытия приняли участие сыновья президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.
«Ванкувер является одним из самых больших городов мира. Это действительно одно из самых красивых мест в мире, и это замечательно для бренда Trump», — сообщил Эрик Трамп во время церемонии.
Дональд Трамп младший, в свою очередь, отметил, что здание украсит Ванкувер. По его словам, новая башня — это «архитектурный шедевр» и «одно из самых замечательных зданий в мире».
«Новая башня Трампа» является вторым по высоте зданием в Ванкувере, из ее окон открывается вид на горы и океан. Стоимость однокомнатной квартиры площадью в 65 квадратных метров начинается с $1 млн, стоимость кондоминиума с двумя спальнями площадью 107 квадратных метров — от $1,7 млн. Ночь в гостиничном номере будет стоить постояльцу от $228.
Однако, несмотря на впечатляющую архитектуру и роскошные интерьеры Trump International Hotel and Tower, многие жители Ванкувера почему-то не смогли разделить радость сыновей президента США. Напротив входа в небоскреб одновременно с открытием проходил митинг протеста — как против «башни», так и против самого Дональда Трампа.
Известно также, что «в знак протеста» церемонию открытия отказался посетить мэр Ванкувера Грегор Робертсон.