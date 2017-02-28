Ванкувер, Канада, 1 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. В Ванкувере состоялось открытие «новой башни Трампа» — Trump International Hotel and Tower, в церемонии открытия приняли участие сыновья президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

TonyTheTiger Одна из башен Трампа

«Ванкувер является одним из самых больших городов мира. Это действительно одно из самых красивых мест в мире, и это замечательно для бренда Trump», — сообщил Эрик Трамп во время церемонии.

Дональд Трамп младший, в свою очередь, отметил, что здание украсит Ванкувер. По его словам, новая башня — это «архитектурный шедевр» и «одно из самых замечательных зданий в мире».

«Новая башня Трампа» является вторым по высоте зданием в Ванкувере, из ее окон открывается вид на горы и океан. Стоимость однокомнатной квартиры площадью в 65 квадратных метров начинается с $1 млн, стоимость кондоминиума с двумя спальнями площадью 107 квадратных метров — от $1,7 млн. Ночь в гостиничном номере будет стоить постояльцу от $228.

Однако, несмотря на впечатляющую архитектуру и роскошные интерьеры Trump International Hotel and Tower, многие жители Ванкувера почему-то не смогли разделить радость сыновей президента США. Напротив входа в небоскреб одновременно с открытием проходил митинг протеста — как против «башни», так и против самого Дональда Трампа.

Известно также, что «в знак протеста» церемонию открытия отказался посетить мэр Ванкувера Грегор Робертсон.