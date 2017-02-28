Пекин, 1 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Lotte Group в Китае стала объектом пристального общественного внимания в Китае связи с ее готовностью обменяться землями с министерством обороны, предоставив ранее принадлежащий ей участок для скорейшей развертки американской системы противоракетной обороны, известной как THAAD, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

(сс) Capt. Jonathon Daniell Коммандующий 35-й Противовоздушной Артиллеристской бригады демонстрирует ЗРК «Пэтриот» генералу-лейтенанту Южнокорейской Армии

Предупреждая, что подобного рода действия будут иметь далеко идущие последствия как для Южной Кореи, так и для США, в случае если противоракетная система будет все же развернута, МИД Китая, однако, обошел вниманием компанию Lotte Group, сообщает издание.

По информации «Синьхуа», компания, занимающаяся розничной продажей пищи, получает существенную прибыль в Китае. К концу 2015 года магазины компании и супермаркеты вели свою деятельность в 24 провинциях Китая. При этом присутствие в Китае дает компании 70% их общего объема продаж.

По заявлениям, система THAAD разворачивается против северокорейского соседа, однако сектора поражения покрывают существенные территории Китая и России, позволяя США отслеживать полеты и пуски ракет двух стран, что нарушает стратегический баланс сил в регионе, утверждает агенство.

Напомним, что одновременно с неприятием установки американской системы ПРО на южнокорейском полуострове, Китай также осуждает действия Северной Кореи, связанные с испытанием ядерного оружия и ракетоносителей, дающие США и Южной Корее повод для развертки противоракетной системы.