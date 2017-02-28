Южнокорейская Lotte Group освободит территорию под американскую ПРО
Пекин, 1 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Lotte Group в Китае стала объектом пристального общественного внимания в Китае связи с ее готовностью обменяться землями с министерством обороны, предоставив ранее принадлежащий ей участок для скорейшей развертки американской системы противоракетной обороны, известной как THAAD, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».
Предупреждая, что подобного рода действия будут иметь далеко идущие последствия как для Южной Кореи, так и для США, в случае если противоракетная система будет все же развернута, МИД Китая, однако, обошел вниманием компанию Lotte Group, сообщает издание.
По информации «Синьхуа», компания, занимающаяся розничной продажей пищи, получает существенную прибыль в Китае. К концу 2015 года магазины компании и супермаркеты вели свою деятельность в 24 провинциях Китая. При этом присутствие в Китае дает компании 70% их общего объема продаж.
По заявлениям, система THAAD разворачивается против северокорейского соседа, однако сектора поражения покрывают существенные территории Китая и России, позволяя США отслеживать полеты и пуски ракет двух стран, что нарушает стратегический баланс сил в регионе, утверждает агенство.
Напомним, что одновременно с неприятием установки американской системы ПРО на южнокорейском полуострове, Китай также осуждает действия Северной Кореи, связанные с испытанием ядерного оружия и ракетоносителей, дающие США и Южной Корее повод для развертки противоракетной системы.