Ханой, 1 марта, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Массовая драка с участием нескольких сотен рабочих произошла на заводе Samsung Display во вьетнамской провинции Бакнинь, передаёт местное издание VnExpress.

Источник — скриншот с сайта youtube, kichul Leel Беспорядки на заводе Самсунг во Вьетнаме

По предварительным данным, причиной стычки послужил конфликт между 40-летним рабочим и службой охраны предприятия.

Как сообщил журналистам один из очевидцев, охранники завели рабочего в помещение, где между ними началась драка. После этого коллеги рабочего набросились на охрану.

Спустя несколько часов на место прибыла полиция, которая вывела всех сотрудников из здания. Для предотвращения дальнейших стычек на предприятии остались около десятка полицейских.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадал только один из охранников.

Что именно послужило поводом для конфликта, неизвестно. В представительстве вьетнамского подразделения Samsung заявили, что имел место обычный бытовой конфликт, никаким образом не связанный с политикой компании.