Кито, 1 марта, 2017, 00:59 — ИА Регнум. 2 апреля с.г. в Эквадоре состоится второй тур президентских выборов. По данным соцопросов лидером президентской гонки является оппозиционер Гильермо Лассо.

Samurai Juan Гильермо Лассо

Как сообщает «Эквадор сегодня», Лассо мог бы рассчитывать на 52,1% голосов, если бы выборы эквадорского президента прошли сегодня. Таков результат первого опроса, который провела социологическая компания «Cedatos». Ленин Морено, кандидат правящего движения, получил бы 47,9% голосов, согласно этому опросу.

При этом, 81% эквадорцев уже решили, за кого будут голосовать 2 апреля на втором туре президентских выборов.

Внутриполитическая ситуация в Эквадоре остается напряженной. Руководство правящей партии серьезно озабочено, удастся ли обеспечить победу своего кандидата Ленина Морено во втором туре. Национальный избирательный совет затянул на три дня оглашение результатов выборов, хотя накануне голосования власти уверяли, что подсчет будет максимально быстрым. Несмотря на это, правящему альянсу не удалось «насчитать» нужных показателей для победы Ленина Морено в первом туре, писало ранее ИА REGNUM