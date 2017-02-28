Газиантеп, Турция, 1 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Власти Турции задержали троих человек, которых подозревают в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке терактов в стране, передает Associated Press.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Согласно сообщению губернатора провинции Газиантеп, двое потенциальных боевиков были задержаны в регионе, граничащем с Сирией, 14 февраля. Третий подозреваемый был задержан на прошлой неделе в соседней провинции Адыяман.

Также сообщается, что двоим из задержаных было разрешено выйти на свободу в ожидании суда. Имена подозреваемых и их национальная принадлежность не раскрывается.

Напомним, крупнейшие рейды по задержанию сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции прошли в провинциях Газиантеп и Шанлыурфа в начале февраля. Полиция задержала 748 подозреваемых в терроризме.

После крупномасштабной антитеррористической операции в Газиантепе рейды были продолжены, из пограничной провинции регулярно приходят новости об очередных задержаниях сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые проникают на территорию Турции из охваченной войной Сирии.