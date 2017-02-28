Москва, 1 марта, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что администрация социальной сети Facebook приняла решение о разблокировке его аккаунта, передаёт телеканал RT.

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«В связи с неожиданно громким резонансом, который поднял вопрос о произволе и цензуре в сети Facebook, неожиданно без дополнительных объяснений доступ был восстановлен в полном объёме», — сказал депутат.

Чуть позднее в пресс-службе Виталия Милонова сообщили, что депутат намерен предложить руководству социальной сети внести ряд изменений в правила блокировки аккаунтов, передаёт Nation News.

По мнению Милонова, окончательное решение о блокировке должно приниматься группой лиц или согласительным советом.

Напомним, 28 февраля Виталий Милонов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что его страницу в Facebook временно заблокировали из-за подписи под фотографией с митинга в память о Борисе Немцове.

«Сторонники, они же дети, они же противники передачи Исакия, они же против закона Димы Яковлева, выступали в этот раз в поддержку Бориса Немцова и держали при этом свои флаги. Шестицветные флаги ЛГБТ-сообщества, это чистая правда, флаги некоего государства рядом с нами, раньше называлось Украиной. Написал я: ЛГБТ, хохлы и прочее… Видимо, за слово «хохлы» меня и заблокировали», — сказал депутат.