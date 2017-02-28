Берлин, 1 марта, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии вызвало турецкого посла в Берлине для разъяснения ситуации по аресту корреспондента Die Welt в Турции, передает Associated Press.

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Министр иностранных дел Зигмар Габриэль сообщил журналистам, что МИД ФРГ также высказал послу Турции официальную позицию в связи с арестом немецкого журналиста Дениза Юцеля и потребовал доступа сотрудников немецкого консульства к корреспонденту.

По словам Габриэля, Германия будет делать «все возможное, чтобы Дениз Юцель был освобожден как можно скорее». Министр выразил надежду, что «найдется хорошее решение» для самого журналиста, а также «для свободы прессы и мнений и для немецко-турецких отношений».

Напомним, корреспондент Die Welt Дениз Юцель, имеющий гражданство Турции и Германии, был задержан в Турции в середине февраля по подозрению в причастности к экстремистской организации, воровству данных и террористической пропаганде.

Коллеги считают, что Юцель арестован в связи с публикацией о хакерской атаке в отношении министра энергетики Турции Берата Албайрака, зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля суд в Стамбуле санкционировал арест Юцеля и поместил его в тюрьму в ожидании судебного разбирательства по существу обвинений в подстрекательстве к насилию и поддержке террористической организации.