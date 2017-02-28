Казань, 1 марта, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Компании «Татнефть» и «Зарубежнефть» подали заявки для участия в тендере на право разработки нефтяных месторождений в Иране. О этом сообщает RNS со ссылкой на министерство энергетики РФ.

Tatneft.ru «Татнефть»

Конкурентную процедуру организует Национальная иранская нефтяная компания (NIOC).

После снятия большинства международных санкций Иран неоднократно заявлял о намерении вернуть добычу нефти на досанкционные уровни. Однако лишь своими силами Ирану не реализовать планы в сфере энергетики, поэтому в начале августа правительство страны утвердило новый проект правил заключения контрактов по нефти и газу. Иранский нефтяной контракт нового типа (Iran Petroleum Contract — IPC) разработан в частности для привлечения зарубежных нефтяных компаний. Также контракт предполагает создание совместного предприятия с одной из иранских компаний для реализации проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов отмечал, что российские добывающие компании заинтересованы в наземной и морской разведке углеводородов, а также в разработке и производстве других иранских энергетических проектов.

В начале декабря Россия и Иран подписали меморандум о совместной работе в области энергетики. Документ предполагает в частности сотрудничество в сфере транспортировки газа, проведении исследовательских работ, производстве оборудования для нефтедобывающей промышленности.