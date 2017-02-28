Гватемала, 1 марта, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Только 87, 69 процентов населения Гватемалы умеет читать и писать, сообщает Национальный комитет по распространению грамотности (Conalfa). По уровню неграмотности Гватемала, таким образом, уступает лишь Бразилии, сообщает Prensa Latina.

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Для сравнения, в Гондурасе количество неграмотных составляет 10 процентов, в Никарагуа — 6 процентов, в Коста-Рике 3 процента, в Уругвае и Аргентине (2%), в Боливии (3%), в Чили (4%), в Парагвае и Эквадоре (5%); в Перу (10%). Бразилия, где 14 процентов населения, лидирует по количеству населения, не умеющего читать и писать.

Conalfa представила стратегию по ликвидации проблемы неграмотности. Планируется научить читать и писать 202 тысячи 490 человек в 2017 году.

Отметим, что Гватемала — это крупнейшая по численности населения республика в Центральной Америке. Более 60% населения страны составляют некоренные народы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гватемале 59,3% населения находятся за чертой бедности, 75% граждан Гватемалы не имеет официального места работы. Гватемала охвачена коррупцией и безнаказанностью. Ее территория используется в качестве транзитной зоны для незаконного оборота наркотиков. В стране — один из самых высоких в мире уровень убийств.