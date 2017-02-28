Краснодар, 1 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в гостевом матче одолел «Краснодар» в четвертьфинале розыгрыша Кубка России, сообщает «Р-Спорт».

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Первая часть встречи прошла под знаком преимущества «Краснодара». Счет открыл на второй минуте Федор Смолов, а Виктор Классон на 14-й и 33-й минутах игры довел счет до критической отметки 3:0.

Лишь с 35-й минуты, когда Владимир Ильин забил первый для команды гол, удача повернулась к уральцам. Эрик Бикфалви на 52-й и 65-й минутах сравнял счет.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти Федор Смолов не смог забить гол и его промах решил судьбу матча.

В результате «Урал» пробился в полуфинал Кубка России по футболу. Теперь «Урал» ждет поединок с победителем встречи между «Рубином» и «Сибирью», который состоится 1 марта.