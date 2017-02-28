Москва, 28 февраля, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении министерства здравоохранения России в связи с невыполненными предупреждениями. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что Минздрав РФ должен был выполнить предписание ФАС, касающиеся установления требований к организации и выполнению работ для лицензирования медицинской деятельности. Это предписание было выдано в связи с тем, что правительство России утвердило положение о лицензировании медицинской деятельности.

Однако, Минздрав РФ так и не выполнил пункта 3 положения о лицензировании медицинской деятельности. Речь идет о создании в России единой системы лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность.

ФАС констатирует, что бездействие Минздрава РФ ставит медицинские организации в неравное положение при получении лицензии.

Рассмотрение дела в отношении Минздрава состоится 16 марта.